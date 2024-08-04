Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области Самбурского

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурской заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает Ленинский районный суд города Оренбурга.

«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1.10.2024 года в отношении Самбурского А.М», - указано в сообщении.

Постановление Ленинского районного суда не вступило в силу. В сообщении уточнили, что Самбурской обвиняется в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Известно об отказе в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте экс-министра.

Напомним, что Александра Самбурского отстранили от должности 1 июля в связи с низким темпом решения задач.