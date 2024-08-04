МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области Самбурского

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Александра Самбурского.
Услада Дубинина 2024-08-04 16:27:10
© Фото: Александр Самбурский, Telegram

Бывший министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурской заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает Ленинский районный суд города Оренбурга.

«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1.10.2024 года в отношении Самбурского А.М», - указано в сообщении.

Постановление Ленинского районного суда не вступило в силу. В сообщении уточнили, что Самбурской обвиняется в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Известно об отказе в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте экс-министра.

Напомним, что Александра Самбурского отстранили от должности 1 июля в связи с низким темпом решения задач.

#в стране и мире #Оренбургская область #арест #суд #взятка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 