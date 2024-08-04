Три человека погибли при наезде машины на дерево в Новой Москве

Водитель и два пассажира погибли при наезде автомобиля на дерево в Новой Москве. Об этом сообщает 360 со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Дорожная авария произошла в пос. Шаповское с. Ознобишино в Новой Москве. Водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и врезался в дерево», - указано в сообщении ведомства.

Известно, что пассажирами являлись 15-летний юноша и 23-летняя девушка. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, контроль над этим осуществляет прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.