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В Коммунарке произошла массовая поножовщина на парковке

Участники конфликта громко выясняли отношения и протыкали шины припаркованных машин.
Алексей Курильченко 2024-08-04 14:16:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В столичной Коммунарке на одной из парковок произошла массовая драка с применением ножей. Как рассказал очевидец произошедшего, конфликт начался внезапно.

«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», - рассказал очевидец телеканалу «360».

Судя по снятому очевидцем видео, которое опубликовал телеканал, в поножовщине участвовало около 13 человек. Параллельно участники конфликта громко выясняли отношения протыкали ножами шины стоящих рядом машин.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали всех участников драки. О причинах конфликта не сообщается.

#Москва #в стране и мире #Драка #Коммунарка #поножовщина
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