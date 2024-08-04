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Мьянма попросила Россию помочь в борьбе с терроризмом в стране

Перед этим, по словам представителя Мьянмы, необходимо признать внутренний конфликт в стране проявлением терроризма.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 10:18:28
© Фото: Santosh Krl, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Мьянме призвали Россию признать вооруженный конфликт в стране терроризмом и оказать поддержку в борьбе с ним. С подобной просьбой обратился председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит (в Мьянме - прим.ред.), необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», - сказал Йи агентству РИА Новости.

Он добавил, что российские ведомства и органы по борьбе с терроризмом могли бы присоединиться к мьянманским для достижения поставленных страной внутренних целей. По его оценке, национальные вопросы безопасности страны в последнее время «плавно переходят» в разряд региональных и глобальных.

В данном случае речь идет о столкновении между центральным правительством Мьянмы и вооруженными формированиями национальных меньшинств, которое вспыхнуло в 2021 году. Поводом для конфликта стало обвинение в адрес правительства в подтасовке результатов выборов 2020 года. 

#Россия #Мьянма #терроризм #вооруженный конфликт #вооруженные формирования #правительство мьянмы
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