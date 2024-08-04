Мьянма попросила Россию помочь в борьбе с терроризмом в стране

В Мьянме призвали Россию признать вооруженный конфликт в стране терроризмом и оказать поддержку в борьбе с ним. С подобной просьбой обратился председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит (в Мьянме - прим.ред.), необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», - сказал Йи агентству РИА Новости.

Он добавил, что российские ведомства и органы по борьбе с терроризмом могли бы присоединиться к мьянманским для достижения поставленных страной внутренних целей. По его оценке, национальные вопросы безопасности страны в последнее время «плавно переходят» в разряд региональных и глобальных.

В данном случае речь идет о столкновении между центральным правительством Мьянмы и вооруженными формированиями национальных меньшинств, которое вспыхнуло в 2021 году. Поводом для конфликта стало обвинение в адрес правительства в подтасовке результатов выборов 2020 года.