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Путин поздравил работников ж/д транспорта с Днем железнодорожника

Президент отметил, что работники и ветераны железнодорожного транспорта вносят весомый вклад в развитие страны.
Анастасия Бобылева 2024-08-04 01:07:05
© Фото: news_kremlin Telegram © Видео: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников, а также ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он опубликовал видеопоздравление на сайте Кремля.

«Россия развивается, идет вперед, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту - рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний», - отметил российский президент.

Он напомнил, что рост внутреннего туризма, открытие новых рынков и устойчивая работа предприятий тоже обеспечивается железнодорожниками. Он пожелал работникам и ветеранам этой сферы успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Путин также поздравил россиян с 50-летием начала строительства БАМа. Он отметил, что эта стройка объединила сотни тысяч людей для решения задач страны. По словам президента, БАМ дал жизнь новым населенным пунктам и стал местом рождения креативных идей.

#в стране и мире #Владимир Путин #поздравление #железные дороги #день железнодорожника
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