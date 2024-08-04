Путин поздравил работников ж/д транспорта с Днем железнодорожника

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников, а также ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он опубликовал видеопоздравление на сайте Кремля.

«Россия развивается, идет вперед, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту - рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний», - отметил российский президент.

Он напомнил, что рост внутреннего туризма, открытие новых рынков и устойчивая работа предприятий тоже обеспечивается железнодорожниками. Он пожелал работникам и ветеранам этой сферы успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Путин также поздравил россиян с 50-летием начала строительства БАМа. Он отметил, что эта стройка объединила сотни тысяч людей для решения задач страны. По словам президента, БАМ дал жизнь новым населенным пунктам и стал местом рождения креативных идей.