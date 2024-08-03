Десять палестинцев погибли при обстреле ЦАХАЛ школы в Газе

Десять палестинцев погибли в Газе при израильском обстреле школы. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». В школе, по данным спасателей гражданской обороны сектора, укрывались мирные жители.

«Десять человек погибли и несколько ранены в результате израильской бомбардировки школы Хамама в окрестностях спортивного клуба Аль-Ахли на северо-западе города Газа», - сообщили спасатели.

Ранее армия обороны Израиля сообщила об ударе по центру оперативного управления и хранения оружия палестинской организации ХАМАС. По данным израильской армии, на территории школы «обучались террористы».