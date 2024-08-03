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Десять палестинцев погибли при обстреле ЦАХАЛ школы в Газе

В школе от израильских обстрелов укрывались мирные жители.
Услада Дубинина 2024-08-03 19:57:20
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apa images Globallookpress

Десять палестинцев погибли в Газе при израильском обстреле школы. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». В школе, по данным спасателей гражданской обороны сектора, укрывались мирные жители.

«Десять человек погибли и несколько ранены в результате израильской бомбардировки школы Хамама в окрестностях спортивного клуба Аль-Ахли на северо-западе города Газа», - сообщили спасатели.

Ранее армия обороны Израиля сообщила об ударе по центру оперативного управления и хранения оружия палестинской организации ХАМАС. По данным израильской армии, на территории школы «обучались террористы».

#в стране и мире #Израиль #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС
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