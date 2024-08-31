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МЧС РФ подключилось к тушению крупного пожара в Сербии

Уже было сброшено 60 тонн воды на термоточки.
Мария Зайцева 2024-08-31 08:55:20
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

МЧС России подключилось к тушению пожара в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российско-Сербский гуманитарный центр пришел на помощь пожарной охране муниципалитета города Ниш. Вместо они начали работу над тушение пожара в общине Жагубица.

«Площадь пожара составляет 1 300 гектаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские пилоты беспилотных летательных аппаратов разведывают обстановку с воздуха и находят точки работы для пожарного вертолета.

В заключение ведомство сообщило об успешном сбросе на термоточки уже 60 тонн воды.

#в стране и мире #Сербия #пожар #бпла #МЧС РФ #помощь
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