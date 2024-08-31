МЧС РФ подключилось к тушению крупного пожара в Сербии

МЧС России подключилось к тушению пожара в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российско-Сербский гуманитарный центр пришел на помощь пожарной охране муниципалитета города Ниш. Вместо они начали работу над тушение пожара в общине Жагубица.

«Площадь пожара составляет 1 300 гектаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские пилоты беспилотных летательных аппаратов разведывают обстановку с воздуха и находят точки работы для пожарного вертолета.

В заключение ведомство сообщило об успешном сбросе на термоточки уже 60 тонн воды.