МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США заявили о способности чат-ботов создавать биологическое оружие

ИИ умеет идентифицировать биологические агенты.
Мария Зайцева 2024-08-03 18:27:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Чат-боты, использующие искусственный интеллект, могут помочь людям в создании биологического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на биолога и доцента Массачусетского технологического института Кевина Эсвелта.

Соединение синтетической биологии, с помощью которой создают новые биологические системы, и искусственного интеллекта может стать большой угрозой для правительств, отмечает издание.

По словам ученого, совершенствование искусственного интеллекта может быть использовано людьми для «создания самых отвратительных вещей».

Весной 2023 года биохимик и бывший инспектор ООН Рокко Касагранде предупредил чиновником в Белом доме о возможности создания биологического оружия, включая смертельные вирусы, с помощью чат-бота.

Опасность выяснилась при проверке возможностей одного из чат-ботов, который выдавал «тревожную информацию, которую даже не запрашивали», как объяснила ученый Фрогги Джексон.

Агенство сообщило, что нейросеть с легкостью предлагала способы необычного заражения людей. По ее инструкциям можно создавать вирусы, которые вызовут новую пандемию.

Ранее министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, как интернет-мошенники используют нейросети.

#в стране и мире #Биологическое оружие #пандемия #ученые #нейросеть #искуственный интеллект #чат-бот
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 