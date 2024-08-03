Чат-боты, использующие искусственный интеллект, могут помочь людям в создании биологического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на биолога и доцента Массачусетского технологического института Кевина Эсвелта.

Соединение синтетической биологии, с помощью которой создают новые биологические системы, и искусственного интеллекта может стать большой угрозой для правительств, отмечает издание.

По словам ученого, совершенствование искусственного интеллекта может быть использовано людьми для «создания самых отвратительных вещей».

Весной 2023 года биохимик и бывший инспектор ООН Рокко Касагранде предупредил чиновником в Белом доме о возможности создания биологического оружия, включая смертельные вирусы, с помощью чат-бота.

Опасность выяснилась при проверке возможностей одного из чат-ботов, который выдавал «тревожную информацию, которую даже не запрашивали», как объяснила ученый Фрогги Джексон.

Агенство сообщило, что нейросеть с легкостью предлагала способы необычного заражения людей. По ее инструкциям можно создавать вирусы, которые вызовут новую пандемию.

Ранее министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, как интернет-мошенники используют нейросети.