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В ВДВ возродили обучение приземлению на воду из-за спецоперации

Обучение прыжкам на воду вновь начались из-за того, что одна из российских группировок в зоне СВО работает у реки Днепр.
Алексей Курильченко 2024-08-04 17:28:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Курсанты ВДВ вновь начали проходить тренировки по прыжкам с парашютом в воду - впервые за восемь лет. Необходимость проведения таких тренировок показал опыт группировки российских войск «Днепр» в зоне специальной военной операции. Об обучении прыжкам программе «Военная приемка» рассказали в Рязанском десантном училище.

«Очень длительный период - порядка восьми лет - не проводилось десантирование курсантов на воду. Вопрос очень актуальный, поэтому решили возродить прыжки на воду. Все это связано с СВО - у нас большая группировка "Днепр" связна с водными просторами», - рассказал начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.

Главная сложность при таком прыжке - не промахнуться мимо воды. Поэтому особая внимательность требуется как от десантника, там и от летчика. От первого требуется мастерство управления парашютом, от второго - умение правильно определить точку выброса. Еще одна трудность ждет десантника после приземления - ему необходимо в кратчайшие сроки освободиться от парашюта.

В ходе тренировки на воду было сброшено порядка ста десантников. Один из них впервые в истории училища прыгнул в водолазном снаряжении.

«Впервые в истории училища совершен прыжок со специальной водолазной парашютной системой ПВ-3. У нее другой формы парашют и немного другая система - свободные концы отстегиваются за полтора-два метра до приземления. Боец может спокойно уйти под воду и сразу выполнять свою задачу», - отметил начальник кафедры.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Высшая школа ВДВ» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Зрители узнают о новейших способах ведения боя, основанных на опыте СВО, увидят уникальную съемку дуэли между FPV-дронами и системами РЭБ и погрузятся в особенности глубоководного минирования.

#ВДВ #Военная приемка #Днепр #наш эксклюзив #Рязанское училище ВДВ #прыжок с парашютом
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