В реабилитационном центре в Мытищах насильно удерживали пациентов

Пациентов с алкогольной и наркотической зависимостями насильно удерживали в реабилитационном центре «Вектор жизни» в Мытищах. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, пациентов избивали, а также лишали их еды.

«Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции после написания заявления одним из пациентов центра», - указано в сообщении.

Пациент Иван из Тулы рассказал Life, что пробыл в реабилитационном центре девять месяцев. Со слов мужчины, сотрудники рехаба уверяли его отца в важности нахождения Ивана в центре. За содержание пациента отец Ивана платил 100 тысяч рублей ежемесячно.

По данным Life, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность в рехабе «Вектор жизни» после заявления одного из пациентов, которому удалось освободиться из центра. Со слов освобожденных пациентов, им запрещали общаться с родственниками.