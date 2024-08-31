В Египте рабочий напал на туристов, отказавшихся платить за услуги

В египетском отеле рабочий напал с ножом на четырех израильских туристов арабского происхождения. Об этом сообщает телеканал Alarabiya.

«В отеле города Таба произошла ссора между египетским рабочим и четырьмя арабскими туристами, в результате которой египетский рабочий и трое туристов получили ранения», - говорится в публикации.

При этом источник телеканала утверждает, что никто из участников не получил ножевое ранение. Причиной инцидента, по имеющимся данным, стало то, что туристы не заплатили за оказанные услуги.

В израильских СМИ уточняют, что непосредственно драка началась, когда один из туристов оскорбил сотрудника отеля. В потасовке приняли участие другие туристы и сотрудники, сообщает Times of Israel.

По данным издания, в результате инцидента пострадали трое туристов и двое работников отеля. Еще один сотрудник скончался от полученных травм в машине скорой помощи.