Военный Израиля погиб в ходе боев на Западном берегу Иордана

Военнослужащий ЦАХАЛ погиб в ходе проведения контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«20-летний сержант Элькана Навон из 906-го батальона бригады "Бислах", скончался от полученных ранений в ходе оперативных действий в районе бригады Менаш», - говорится в некрологе ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля добавили, что в результате того же инцидента серьезные ранения получил резервист из 9207-го батальона 16-й бригады. Его ранили в ходе боевых действий в центральной части сектора Газа.

Напомним, что 28 августа военнослужащие ЦАХАЛ, совместно со службой общей безопасности Израиля начали проведение очередной контртеррористической операции в ряде районов на севере Западного берега реки Иордан.