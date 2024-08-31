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Военный Израиля погиб в ходе боев на Западном берегу Иордана

Уточняется, что в ходе контртеррористической операции еще один военнослужащий был тяжело ранен.
Глеб Владовский 2024-08-31 22:40:06
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Военнослужащий ЦАХАЛ погиб в ходе проведения контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«20-летний сержант Элькана Навон из 906-го батальона бригады "Бислах", скончался от полученных ранений в ходе оперативных действий в районе бригады Менаш», - говорится в некрологе ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля добавили, что в результате того же инцидента серьезные ранения получил резервист из 9207-го батальона 16-й бригады. Его ранили в ходе боевых действий в центральной части сектора Газа.

Напомним, что 28 августа военнослужащие ЦАХАЛ, совместно со службой общей безопасности Израиля начали проведение очередной контртеррористической операции в ряде районов на севере Западного берега реки Иордан.

#в стране и мире #Израиль #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
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