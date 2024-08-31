Тело пропавшей в Турции 17 августа россиянки нашли в море

Пропавшую в Турции 17 августа россиянку Наталью Сомову нашли в море у курортного района Мугла в Мармарисе. Тело удалось обнаружить при помощи беспилотника. На берег труп доставили сотрудники береговой охраны.

Как пишет «360» со ссылкой на местную газету Milliyet, точная причина смерти станет известна по итогам вскрытия.

Издание также напомнило, что родственники 48-летней россиянки забили тревогу, когда она не вернулась в отель. Поиски туристки начались 19 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в последний раз Сомова вышла на улицу утром 17 августа около 07:30.

Следователи внимательно осмотрели район, по которому шла россиянка и обнаружили мобильный телефон. Его передали специалистам, чтобы установить принадлежал ли он туристке.