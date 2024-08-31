Причал строящегося под Калининградом морского терминала принял первый паром

В городе Пионерский Калининградской области причал строящегося морского терминала принял первый грузопассажирский паром. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.

«Этот красивый город может быть не только курортом, но и портом. Когда терминал достроят, он будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год», - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что была отработана буксировка, лоцманская проводка и организация движения большегрузов на судно и с него. По словам Беспрозванных, таким образом произошел прорыв в сфере транспортной безопасности.

Напомним, что строительство терминала началось еще в феврале 2018 года и должно было завершиться в 2019 году. Предполагается, что Международный морской терминал в Пионерском станет крупным инфраструктурным сооружением Северо-Западного федерального округа.