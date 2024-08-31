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ФСБ задержала вербовщика террористов в Майкопе

Фигурант присягнул на верность главарю террористов и призывал людей нападать на правоохранителей.
Алексей Курильченко 2024-08-31 13:32:00
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Как сообщили в службе, задержанный является сторонником идеологии одной международной террористической организации. Он установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность лидеру террористов. По заданию кураторов он долен был склонять жителей города к нападению на правоохранителей. Затем завербованные должны был отправить в лагерь террористов в Центральной Азии.

В ходе обыска у фигуранта обнаружены переписка а террористами, а также видео, на котором он клялся в верности организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности террористической организации и участии в это организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). На данный момент неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

#в стране и мире #терроризм #ФСБ РФ #Задержание #майкоп
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