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Операторы дронов ВМФ под Петербургом отработали уничтожение катеров врага

Из лучших операторов сформируют расчеты БПЛА, готовые к действиям с кораблей флота.
Алексей Курильченко Роман Закурдаев 2024-08-31 13:03:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области операторы беспилотной авиации из военных моряков отработали уничтожение безэкипажных катеров в акватории Финского залива. Ведение разведки и уничтожение вражеских целей в максимально приближенной к боевой обстановке отрабатывают как на суше так и с надводных кораблей ВМФ.

Во время работы оператора FPV-дрона качают на пирсе, чтобы уже на корабле в море рука не дрогнула.   Опытнейшие инструкторы показывают мастер-класс - «восьмерка», «змейка», преодоление различных препятствий. В объединенном учебном центре Военно-морского флота готовят операторов БПЛА сразу по нескольким направлениям. Воздушная разведка, ударные дроны-камикадзе.

Еще один обязательный элемент обучения - сброс боеприпасов с дрона на точность в окоп на условного противника. На специальных учебных сборах сейчас в основном старшие офицеры. На местах в своих подразделениях им предстоит формировать отдельные расчеты операторов БПЛА.

«Мы готовим подразделения, которые принимают участие в боевой деятельности на земле. Самых лучших операторов мы отбираем, из них создаем корабельные расчеты БПЛА и готовим к действиям с надводных кораблей Военно-морского флота», - рассказал заместитель начальника объединенного учебного центра ВМФ по учебной работе Сергей Савченко.

Курс подготовки уже перевалил за экватор, впереди контрольные полеты, экзамены и отправка на передовую, в зону специальной военной операции.

#ВМФ РФ #Ленинградская область #Финский залив #наш эксклюзив #FPV-дроны
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