Сегодня в Подмосковье на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации проходит дневное представление XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Зрителей ждут масштабные плац-концерты, зажигательные танцы, любимые песни, номера с участием служебных собак МВД России и много хорошей музыки и отличного настроения. Зрителями мероприятия станут военнослужащие, их семьи и участники СВО.

В этом году в «Спасской башне» принимают участие около тридцати коллективов из России и восьми зарубежных стран — Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции и ЮАР. Иностранные гости привносят в Фестиваль яркие краски, неповторимые национальные мелодии и своим примером подтверждают, что для музыки нет границ.

Зрители представления смогут насладиться традиционными белорусскими напевами в исполнении Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД и Ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Республики Беларусь, а также безупречным выполнением строевых приемов Ротой почетного караула внутренних войск МВД Белоруссии. Перед трибунами пройдут настоящие фараоны в лице музыкантов Военного симфонического оркестра Египта и воины Османской империи из Исторического ансамбля «Мехтер» города Инегёль и Танцевального ансамбля «Усталар Кылыч Калкан» из Турции. С искусством и традициями тайского бокса познакомят юные музыканты из Оркестра школы Бенчаматхепутхит из провинции Пхетбури. Соло на огромных красных барабанах продемонстрируют музыканты Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая.

Пестрые наряды, зажигательные мелодии и энергичные танцы подарят участники Оркестра Военно-воздушных сил ЮАР, Большого военного оркестра Вооруженных сил Венесуэлы имени Верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса и очаровательные «Амазонки Гвинеи».

Несравненное мастерство отечественной музыкальной школы покажут Центральный военный оркестр Минобороны России, Сводный оркестр МЧС России и Рота почетного караула МЧС России, Военный Образцовый оркестр Почетного караула, 21-й военный оркестр Московского военного округа, Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО и Оркестр Росгвардии.

Впервые в рамках «Спасской башни» можно будет увидеть и услышать Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа и Сводный оркестр полиции МВД России.

Ни с чем не сравнимый заряд юности и драйва подарят любимцы Фестиваля — Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Минобороны РФ и Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России.

«Спасская башня» проходит в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России, Правительства Москвы в лице Департамента культуры столицы.

В этом году Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд поддерживает самые яркие проекты страны в области культуры и искусства.