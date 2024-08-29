Два моста за день обрушились в Приморье из-за осадков

В Приморье из-за обильных осадков обрушились два моста за день, следственный комитет возбудил два уголовных дела. Об этом сообщает СК РФ по региону.

У села Невское Лесозаводского района обрушился бетон и на дороге появились трещины. Отмечается, что аварийным мост признали еще в 2013 году, но ремонтом никто не занимался.

Другой мост через реку Соколовка в Чугуевском районе тоже признан аварийным, так как треснул насквозь и искривился. В 2022 году суд обязал Минтранс региона отремонтировать его, но этого не произошло.

«Кроме того, органами прокуратуры и полиции неоднократно в период с мая 2021 года по июль 2024 года выявлялись нарушения о непринятии мер по приведению мостов в надлежащее техническое состояние», - говорится в сообщении.

В отношении сотрудников Минтранса Приморского края возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий.