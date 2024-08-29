Украина использовала шпионскую спецтехнику для диверсий в России

Спецслужбы Украины пользовались шпионской специальной техникой при планировании терактов и диверсий в России. Об этом сообщает представитель ФСБ.

«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян», - заявил он.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в незаконной реализации товаров, которые предназначены для получения информации без согласия, сообщили в МВД. Они были замаскированы под предметы: ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки. Диктофоны были спрятаны во «флешки».

Известно, что вся техника поступала в Россию из заграницы. Мужчина продавал ее на маркетплейсах и в павильонах столицы.

Ранее ФСБ задержала завербованных Украиной граждан, готовящих теракт в Крыму.