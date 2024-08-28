Боррель призвал к трехдневному прекращению огня в Газе

Огонь в секторе Газа необходимо прекратить на три дня, чтобы провести вакцинацию от полиомиелита. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, распространение заболевания угрожает всем детям анклава, здоровье которых и так ослаблено из-за переселений и недоедания.

«Призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на три дня для проведения ВОЗ и ЮНИСЕФ вакцинации, независимой от более широких переговоров», - высказался Боррель.

В конце июля Минздрав Палестины заявил об эпидемии полиомиелита в Газе, причиной распространения которого являются боевые действия.