В США обвинили компанию Маска xAI в загрязнении воздуха

Экоактивисты обвинили компанию Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI в загрязнении воздуха в Мемфисе. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«"Южный центр экологического права" направил письмо в Департамент здравоохранения округа Шелби, где расположен Мемфис, от имени нескольких местных групп с провести расследование в отношении xAI на предмет несанкционированного использования турбин и загрязнения, которое они создают», - цитирует сообщение радио Sputnik.

Уточняется, что компания установила не менее 18 газовых турбин, которые якобы выбрасывают в атмосферу оксиды азота, усугубляющие проблему смога в районе города.

По словам активистов, эти устройства способны выбрасывать около 130 тонн токсичных веществ в год. А это, как они утверждают, ставит турбины на девятое место среди крупнейших источников загрязнения в округе.

Защитники природы также утверждают, что Маск не имеет необходимого разрешения от местной администрации на установку этих турбин, которые, как утверждается, наносят вред здоровью жителей города.