Кровь летучих мышей может помочь в лечении диабета у людей

Ученые обнаружили в крови летучих мышей мутаген, который защищает их от огромной концентрации сахара в крови, смертельной для всех остальных млекопитающих. Об этом сообщили в пресс-службе американского Института медицинских исследований Стоуэрса.

Уточняется, что исследователи отловили несколько особей каждого вида летучих мышей, обитающих в тропических регионах Центральной и Южной Америки, и собрали образцы их ДНК.

В ходе наблюдений за тем, как их организм реагировал на введение в их пищеварительную систему больших количеств трех типов углеводов, выяснилось, что кишечник многих рукокрылых способен очень быстро поглощать глюкозу и сахарозу. В некоторых случаях концентрация сахара в крови достигала отметки в 750 миллиграммов на 10 литров.

«В подобной ситуации любое другое млекопитающие сразу бы умерло или впало в кому. Ранее мы не могли даже предположить, что нечто такое может в принципе существовать в природе», - отметили в пресс-службе учреждения.

Согласно исследованиям, благодаря высокому уровню метаболизма, а также особым вариациям генов из семейства SLC2A, которые транспортируют глюкозу, высокий уровень сахара в крови не представляет угрозы для жизни летучих мышей.

Отмечается, что это открытие может в будущем способствовать разработке новых методов лечения диабета у людей.