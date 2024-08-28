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Ученые обнаружили на Марсе следы жизни бактерий

Согласно изучению, территория планеты, которую изучает марсоход, раньше находилась под водой.
Глеб Владовский 2024-08-28 15:06:47
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ученые с помощью робота обнаружили на Марсе следы бактериальной жизни. Об этом сообщило агентство Life.

Отмечается, что марсоход пробурил породу в районе, где, по мнению геологов, миллиарды лет назад находилось русло реки. В ходе исследования породы были обнаружены следы микробной жизни, которые повторяют те же, что и на Земле.

Как отмечают исследователи, на снимках кратера, сделанных со спутника, можно увидеть свидетельства того, что здесь находилось озеро. В качестве примера приводится извилистое русло, которое впадает в сам кратер.

Как отмечают ученые, изначально этот кратер образовался в результате падения астероида, а уже затем заполнился водой. Похожие случаи бывали и на Земле.

Ранее сообщалось, что ученые NASA обнаружили на Марсе кристаллы чистой серы.

#в стране и мире #Марс #марсоход #высохшее озеро
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