Ученые обнаружили на Марсе следы жизни бактерий

Ученые с помощью робота обнаружили на Марсе следы бактериальной жизни. Об этом сообщило агентство Life.

Отмечается, что марсоход пробурил породу в районе, где, по мнению геологов, миллиарды лет назад находилось русло реки. В ходе исследования породы были обнаружены следы микробной жизни, которые повторяют те же, что и на Земле.

Как отмечают исследователи, на снимках кратера, сделанных со спутника, можно увидеть свидетельства того, что здесь находилось озеро. В качестве примера приводится извилистое русло, которое впадает в сам кратер.

Как отмечают ученые, изначально этот кратер образовался в результате падения астероида, а уже затем заполнился водой. Похожие случаи бывали и на Земле.

Ранее сообщалось, что ученые NASA обнаружили на Марсе кристаллы чистой серы.