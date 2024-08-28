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В Азербайджане допустили сокращение водных ресурсов страны до 50% к концу 21-го века

В Минэкологии страны считают необходимым принять меры во избежание подобных проблем.
Глеб Владовский 2024-08-28 15:37:52
© Фото: Michael Runkel, imageBROKER, Globallookpress

Водные ресурсы Азербайджана могут сократиться на 40-50% к концу XXI века. Такое мнение выразил глава Министерства экологии и природных ресурсов страны Рафиг Вердиев.

«Иногда в засушливые годы объем водных ресурсов сокращается до 40-50% годовой нормы. Поэтому необходимо уже сейчас подготавливать инфраструктуру и принимать меры во избежание подобных проблем», - подчеркнул политик.

Вердиев допустил, что такой поворот возможен в том случае, если не будут соблюдены условия Парижского соглашения по климату.

Напомним, что в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата был подписан соответствующий договор, регулирующий меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его подписали в том числе Россия, Китай и страны ЕС. Цель соглашения заключается также в удержании роста глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C и «прикладывании усилий» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C.

#в стране и мире #Азербайджан #Минэкологии #водные ресурсы
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