Су-25 ударили ракетами по противнику в Курской области

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по противнику в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей штурмовой авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Удар выполнялся авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показаны полеты и пуски ракет.

Применив вооружение, летчики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. Разведка сообщила, что все цели были ликвидированы.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.