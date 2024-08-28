Шойгу обсудил меры поддержки участников СВО на совещании во Владикавказе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел рабочее совещание во Владикавказе в рамках посещения Северо-Кавказского федерального округа. Во встрече также приняли участие полномочный представитель президента РФ Юрий Чайка, представители руководства Республики Северная Осетия - Алания и органов исполнительной власти.

На совещании обсуждались вопросы социального обеспечения участников специальной военной операции и их семей, а также принимаемые меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

В ходе обсуждения поднимались вопросы недостатков и резервов в работе по предоставлению дополнительных льгот и гарантий участникам СВО и членам их семей, а также родственникам погибших военнослужащих. Отмечена потребность в упрощении порядка и оказания содействия в оформлении документов для получения этой помощи, а также необходимость выработать универсальный подход к определению выплат, субсидий и компенсаций, принятия неотложных мер по погашению возникающих задолженностей в субъектах РФ.

Также отмечается, что все соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников спецоперации, а также добровольцев и кадровых военных - вне зависимости от их статуса и места жительства.

В ходе обсуждения антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры определены меры устранения недостатков и нарушений, которые были выявлены в ходе проверок. Отмечается, что западные и украинские спецслужбы продолжают пытаться провести диверсии и теракты на объектах транспорта и жизнеобеспечения, применяя для этого беспилотники и вербуя граждан РФ.

Главе республики и руководителям заинтересованных органов государственной власти даны соответствующие рекомендации по противодействию указанным угрозам безопасности и совершенствованию работы на данном направлении.

Также в рамках своего визита в регион Шойгу посетил мемориал «Город ангелов» в Беслане, посвященный жертвам теракта 2004 года, и возложил там цветы.