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Историю родного края начнут изучать в школах с этого года

Нарышкин назвал это полезным нововведением.
Мария Зайцева 2024-08-28 11:32:32
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

С 2024 года в школах введут изучение истории родного края. Об этом во время круглого стола, посвященного Дню знаний, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, это важное нововведение, так как знание истории связано и с общероссийской идентичностью у молодых людей.

«Не раз приходилось говорить о том, что знакомство с историей малой родины формирует у молодого человека первичный интерес к истории вообще, а впоследствии играет важную роль при формировании общероссийской идентичности», - высказался Нарышкин.

Он также позитивно оценил и ранее введенный закон об увеличении часов истории.

В апреле этого года Минпросвещения России утвердило законопроект по увеличению часов изучения истории с 340 до 476. У школьников 5-8-х классов этот предмет будет три часа в неделю, а у учеников в 9-м классе - по два часа.

#в стране и мире #школа #Сергей Нарышкин #День знаний #круглый стол #предмет #история россии
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