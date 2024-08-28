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В России построят 11 новых АЭС с уникальными реакторами

Новейшие станции не только обеспечат страну электричеством, но и станут демонстрационной площадкой для потенциальных импортеров реакторов.
Алексей Курильченко 2024-08-28 12:55:45
© Фото: rosenergoatom.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России построят 11 новых атомных электростанций, оснащенных уникальными отечественными реакторами. Они позволят не только обеспечить страну электричеством, но и продемонстрируют возможности российской атомной отрасли иностранным покупателям. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

«Постройка замещающих мощностей - это то, чем Росатом нарабатывает будущее. Например, Нововоронежская АЭС - это первая станция с реактором ВВЭР-1200, а потом мы уже начали продавать его на экспорт. То есть приезжает покупатель и видит, как новый реактор работает», - рассказал эксперт.

С точки зрения экспорта данный подход позволит предоставить покупателям уже полностью готовые и функционирующие реакторы, прошедшие «тест-драйв» на российских станциях. В то же время на Западе экспортные реакторы регулярно создают проблемы - ломаются или продаются недостроенными.

«Будут еще замещающие мощности на Смоленской АЭС. Реакторы нового типа будут установлены на старой Кольской станции. Будут и совершенно новые типы реакторов: продолжат постройку ВВЭР-ТОИ, реактора на быстрых нейтронах  БН-1200 - это уникальный тип реактора. И будут еще новые реакторы, которых никогда не было - это "Брест", проект "Прорыв" и очень маленький "Штиль" - его будут испытывать на Чукотке», - рассказал эксперт.

Полное интервью с президентом Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексеем Анпилоговым смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда».

#АЭС #строительство #Сегодня утром #атомный реактор #Энергетика #наш эксклюзив
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