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Таджикистан передал Казахстану почти 500 млн кубометров воды

Точный объем составил 488,6 миллиона кубометров.
Мария Зайцева 2024-08-27 09:05:02
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Таджикистан передал в Казахстан практически 500 миллионов кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства водных ресурсов и ирригации в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что точный объем составляет 488,6 миллиона кубометров и превышает объем прошлого года на 40 миллионов кубометров.

«С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" ("Дружба". - Прим. ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема», - говорится в сообщении.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов назвал Таджикистан важным партнером и сообщил о недавнем государственном визите президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

#в стране и мире #таджикистан #вода #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
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