Таджикистан передал Казахстану почти 500 млн кубометров воды

Таджикистан передал в Казахстан практически 500 миллионов кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства водных ресурсов и ирригации в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что точный объем составляет 488,6 миллиона кубометров и превышает объем прошлого года на 40 миллионов кубометров.

«С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достык" ("Дружба". - Прим. ред.) 488,6 миллиона кубометров воды. Это на 40 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 миллионов кубометров больше запланированного на этот год объема», - говорится в сообщении.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов назвал Таджикистан важным партнером и сообщил о недавнем государственном визите президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.