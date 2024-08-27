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Сочи накрыл мощный ливень, городские улицы превратились в бурлящие реки

Жители курортного Сочи показали, как их город затопило на фоне обильных дождей. Некоторые жители уже лишились своих автомобилей.
Дарина Криц 2024-08-27 02:40:10
© Фото: krd_tipich_ru, Telegram © Видео: sochitop1, krd_tipich_ru, Telegram

Сочи частично ушел под воду. Знаменитый курортный город Краснодарского края накрыл мощный циклон, власти продлили штормовое предупреждение. Во всех районах продолжают идти сильные ливни.

Местные жители в социальных сетях начали выкладывать последствия обрушившихся на город дождей. Отмечается, что за считанные минуты полностью затопило дворы и улицы. При этом в районе Адлер рекой стала федеральная трасса - автомобили по ней в буквальном смысле плывут.

«Поплыл район железнодорожного вокзала Сочи, вместо проезжей части на улицах Тимирязева, Фермерской, Фабрициуса, а также на Курортном проспекте - бурлящие потоки воды. Навагинская также затоплена, там вдруг забил фонтан», - написали журналисты местного портала 93.ru.

При этом Telegram-канал «Типичный Краснодар» пишет, что официальных комментариев от мэрии или мэра, «МЦУ или хотя бы дептранса Сочи по поводу стихии» пока не поступало.

Также уточняется, что около одного из местных жилых комплексов утонуло по меньшей мере пять автомобилей.

#в стране и мире #Сочи #Циклон #Адлер #ливень #затопило город #ливневые дожди #сильные дожди
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