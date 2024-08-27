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На Технопроме эксперты поделились секретом новых системы подавления БПЛА

Многие технологии, основанные на работе нейросетей, призваны облегчить жизнь как в гражданской сфере, так и в военной.
Надежда Котормус Глеб Владовский 2024-08-27 21:50:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На проходящем в Новосибирске Технофоруме производители систем охраны предприятий от беспилотников рассказали, в чем уникальность новой системы подавления БПЛА.

На площадке, где проходит форум, традиционно широко представлена секция беспилотников. Но фокус не только на атаке. Инновационное решение - система подавления БПЛА, которой нет аналогов.

«Мы используем запатентованную технологию, нашего производства это искусственный интеллект, который способен работать в зашумленной городской радиосреде, многие детекторы дают большое количество ложных срабатываний, когда большое количество шумов окружающей местности именно здесь применимы нейросети», - рассказала генеральный директор компании-производителя систем охраны предприятий от беспилотников Влада Козина.

Отмечается, что нейросеть учит машину быть более избирательной и не отвлекаться на посторонние сигналы. Установить такие можно как на стационарные объекты критической инфрастурктуры, так и например, автомобили. Еще одна разработка так же может помочь российским военным - это система перевода жестового языка.

«Сегодня стороны пытаются как-то себя обозначить специальными знаками, цветом клеточки, но иногда бывает достаточно сложно внедрить систему свой-чужой определенные жесты, которые при показе оператору могут дать понять что это свой», - пояснил руководитель лаборатории компьютерных технологий перевода русского жестового языка НГТУ Кирилл Зубарев.

Система прямого и обратного перевода очень нужна людям с ограниченными возможностями. И не случайно автор разработки новосибирский государственный технический университет - рекордсмен по числу инклюзивных студентов. У вуза уже есть договоренность об установке панелей виртуальных помощников в московском метрополитене.

На площадке крупнейшего за Уралом технологического форума будущее оказывается на расстоянии вытянутой руки. Внимание десятков тысяч гостей приковано к передовым разработкам. Сегодня в сибирской столице собрались те, кто готов приближать технологичное будущее стремительно.

#технологии #Новосибирск #нейросети #наш эксклюзив #технофорум
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