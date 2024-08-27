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Врачи научились восстанавливать память у пациентов с болезнью Альцгеймера

По данным ВОЗ, число людей, страдающих деменцией, в настоящее время составляет 55 миллионов. Показатель может увеличиться втрое к 2050 году.
Глеб Владовский 2024-08-27 17:56:08
© Фото: Waltraud Grubitzsch, dpa, Globallookpress

Нейробиологи из США открыли способ восстановления памяти у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Исследования по этой теме опубликованы в журнале Science.

Согласно материалу, это заболевание прогрессирует из-за нескольких патологий, в том числе связанных с накоплением дефектных белков в мозге. А это, в свою очередь, чревато снижением метаболизма глюкозы в мозге, который играет ключевую роль в питании здорового мозга.

Кроме того, нарушение данного процесса приводит к энергетическому голоданию и, как следствие, ухудшает функциональность мозга. Эксперименты на мышах уже показали значительные успехи. Однако суть метода не раскрывается.

Также журнал напомнил, что, согласно данным ВОЗ, в настоящее время в мире около 55 миллионов человек страдает деменцией. Но этот показатель может вырасти втрое к 2050 году.

#в стране и мире #ученые #болезнь Альцгеймера #потеря памяти
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