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Мишустин призвал нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз

Председатель правительства заявил, что в новых нацпроектах сделан упор на достижение технологического лидерства.
Игнат Далакян 2024-08-27 17:33:19
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

Российская Федерация должна нарастить выпуск беспилотников более чем в пять раз в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, посвященной новым национальным проектам.

Глава российского кабмина отметил важность создания собственной технической и производственной базы. В пример он привел химическую промышленность, где должны появиться десятки новых технологических цепочек до конца десятилетия. Также председатель правительства обозначил ориентиры и в сфере композитных материалов. Там в ближайшее время ожидается появление свыше 15 производств и 60 продуктов.

Михаил Мишустин пояснил, что в новых нацпроектах упор был сделан на достижение технологического лидерства.

«На это нацелены девять нацпроектов», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что часть решений затрагивает транспортную сферу. Жители России получат широкие возможности для путешествий, деловых и личных поездок. При этом транспортные услуги будут комфортны, а их цены - доступны. А у бизнеса, как подчеркнул глава правительства, будет достаточно средств, чтобы осуществлять эффективную перевозку грузов.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о резком росте производства FPV-дронов в России. Глава Минобороны сообщил, что в стране производится до 4 000 дронов в сутки.

#в стране и мире #производство #технологии #беспилотники #михаил мишустин #технологическое лидерство
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