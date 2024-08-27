Алсу развелась с бизнесменом Абрамовым

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Информацию подтвердил адвокат супруга Александр Добровинский.

«Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение», - цитирует его слова РИА Новости.

Уточняется, что информация о подачи Алсу на развод появилась 8 июля. В ходе процесса, который проходил в закрытом формате, суд дал три месяца на примирение супругов. Однако Алсу отказалась от примирения с Абрамовым.

Также певица подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Кроме того, дети останутся с артисткой.

Напомним, что Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и восьмилетнего Рафаэля.