Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Главный художник театра «Эрмитаж», дизайнер и график Евгений Добровинский умер на 81-м году жизни. Об этом говорится на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался главный художник театра "Эрмитаж" Евгений Максович Добровинский», - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что в последнее время дизайнер работал над афишей к спектаклю «Веселая женщина». Он постоянно посещал репетиции постановки.

Евгений Добровинский работал в театре «Эрмитаж» с 1980-х, создал почти все афиши к спектаклям и был автором фирменного стиля. Он также был членом Союза дизайнеров и Союза художников России.