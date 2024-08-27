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Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Добровинский работал в театре «Эрмитаж» с 1980-х. Он создал почти все афиши к спектаклям и был автором фирменного стиля театра.
Игнат Далакян 2024-08-27 15:47:48
© Фото: Московский театр Эрмитаж, Telegram

Главный художник театра «Эрмитаж», дизайнер и график Евгений Добровинский умер на 81-м году жизни. Об этом говорится на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался главный художник театра "Эрмитаж" Евгений Максович Добровинский», - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что в последнее время дизайнер работал над афишей к спектаклю «Веселая женщина». Он постоянно посещал репетиции постановки.

Евгений Добровинский работал в театре «Эрмитаж» с 1980-х, создал почти все афиши к спектаклям и был автором фирменного стиля. Он также был членом Союза дизайнеров и Союза художников России.

#в стране и мире #театр #художник #Трагедия #дизайнер #Евгений Добровинский
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