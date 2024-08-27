Ка-27 обнаружили и «уничтожили» вражескую субмарину в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота провели учения, в ходе которых обнаружили и уничтожили подводные лодки условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Вертолетчики отрабатывали приемы поиска субмарины и слежение за подлодкой с помощью гидроакустического оборудования. Кроме того, экипажи применили противолодочные авиабомбы.

Вертолеты взлетали с аэродрома на Кольском полуострове. В течение недели летчики отработали несколько летных смен. Общее количество налета экипажа составило более 20 часов.

Ка-27 в состоянии выполнять боевые задания в любое время суток, в разных климатических условиях. Может длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции на тросе в воду.

Прицельно-поисковая система Ка-27 обнаруживает подводную лодку, определяет ее координаты, параметры движения и дает рекомендации на применение оружия. Является одной из лучших винтокрылых машин в обнаружении, отслеживании и уничтожении подводных лодок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.