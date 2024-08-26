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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

В аварии погиб 12-летний ребенок, который ехал в легковом автомобиле.
Мария Зайцева 2024-08-26 07:47:20
© Фото: Полиция Кузбасса

В дорожно-транспортном происшествии в Кузбассе погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2112, в результате чего погибли пассажиры легкового автомобиля - 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. Его 46-летний водитель скончался по пути в больницу.

Происшествие произошло в Тяжинском округе на 540-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на красный, в результате чего произошло столкновение.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, предусматривающее нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.

По факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств.

#в стране и мире #грузовик #КамАЗ #Кемеровская область #ДТП #погибшие #кузбасс
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