В Италии заявили, что Туринская плащаница подтверждает распятие Христа

Ученые установили последние часы земной жизни Иисуса Христа - перенесенные им страдания, жестокие избиения, вонзенные в кисти и ступни гвозди, а также прокалывание плоти копьем у ребра в области сердца.

Как сообщает британская Daily Mail, ученые провели очередной анализ Туринской плащаницы (названа так по месту хранения реликвии в итальянском городе Турин. - Прим. ред.) и изучили отпечатавшиеся на ней раны воскресшего Христа.

«Христиане верят, что эти раны были чудесным образом отпечатаны на погребальном саване после того, как Иисус воскрес из мертвых, выжженные до волокон взрывом энергии, когда он вернулся к жизни. Теперь новый анализ Туринской плащаницы, также известной как Священная плащаница, подтверждает найденные доказательства того, что распятие может быть исторически точным», - написал журналист со ссылкой на исследователей.

Инженер из местного итальянского университета провел повторный анализ взятых в 1970-х годах образцов ткани. Отмечается, что современные технологии позволили обнаружить крошечные частицы крови, подтверждающие признаки отказа работы органов, а также полученные травмы и радиацию.

Кроме этого, появилась информация о найденных типичных для Иерусалима того времени материалах. Это позволило предположить, что плащаницу соткали именно в том регионе, а не где-то в Европе, как считали различные скептики, утверждая, что хранящаяся в Турине реликвия - средневековая подделка.

Туринская плащаница представляет собой 14-футовый (более 427 сантиметров длиной и свыше одного метра шириной) кусок ткани изо льна, на котором имеются слабые изображения передней и задней части, предположительно, Иисуса Христа. Его обернул этой тканью Иосиф Аримафейский - тайный ученик Христа - после распятия и смерти учителя на кресте.

Впервые образцы с ткани сняли только в 1978 году. Это произошло при помощи клейкой ленты, чтобы осторожно поднять частицы с передних волокон, и пылесоса, чтобы собрать пыль с задней стороны.

В июле 2017 года появились сведения о подлинности этой христианской реликвии. Группа итальянских исследователей из Института кристаллографии в Бари и Университета Падуи установила, что в следах крови на Туринской плащанице есть вещества, имеющиеся только у пациентов, перенесших сильные множественные травмы.

Годом позднее ученые усомнились в подлинности хранящегося в Турине артефакта.Но уже в 2019 году вновь появились сомнения, но теперь уже относительно выводов о якобы подделанных средневековыми монахинями краях полотна, которые пытались восстановить причиненный урон реликвии.