Во Франции отметили 80-ю годовщину освобождения Парижа от немецко-фашистских захватчиков. Состоялся даже небольшой парад с участием военных автомобилей времен Второй мировой войны. На Западе преподносят битву за Париж как успешную военную операцию американских войск. Но по словам самих же французов, огромную помощь Движению сопротивления оказали наши соотечественники.

Военный парад на автомобилях времен Второй Мировой - часть масштабных торжеств по случаю 80-летия освобождения Парижа, с которого, как считается, и начиналась история независимой Франции. После народного восстания бежало правительство Виши, а во главе движения Сопротивления встали в том числе представители белой эмиграции. Несмотря на это, Россию впервые не пригласили на торжества по этому случаю. Накануне их лично возглавил Макрон.

В то же время «Песня партизан», один из главных символов движения Сопротивления во Франции, написанная на музыку Анной Марли, урожденной Анной Юрьевной Бетулинской, звучала накануне в Париже на каждом углу.

Леон Ландини показывает нам фотографию, на которой ему 26 лет. В период фашистской оккупации он вместе с отцом и старшим братом тайно вступил в Коммунистическую партию. За сутки до освобождения Парижа вместе с другими заключенными - участниками восстания - он бежал из Лионского гестапо.

«Мы должны быть очень благодарны русским. Они избавили нас от немецкой оккупации. А я знаю, как вели себя немцы. Они уничтожали людей», - рассказал участник французского Движения Сопротивления Леон Ландини.

Движение французского сопротивления насчитывало 150 тысяч человек. Кроме этого к нему примкнули и советские партизаны. При этом даже после высадки в Нормандии, союзники не планировали освобождения Парижа. Вместо этого они рассчитывали двигаться на восток. Но генерал Шарль де Голль, который считается основателем Пятой республики, понимал, что таким образом может впасть в зависимость от американцев и отдал приказ генералу Леклерку освободить столицу Франции.

«Мой дед - Шарль де Голль - всегда считал, что союзники очень пренебрежительно тогда отнеслись к Франции и буквально растоптали ее. Главным намерением президента США Рузвельта было сделать из Франции американский протекторат. И сменить нацистскую оккупацию американским господством», - рассказал внук Шарля де Голля.

Американцы также планировали контролировать всю экономику Франции, поделилась дочь участника французского Движения Сопротивления Леона Ландини.

«Был целый список американцев, которые должны были держать Францию под американским контролем. Они планировали внедрить валюту. Вся наша экономика, вся наша администрация должна была перейти в руки американцев», - рассказала историк Жильда Ландини.

Впоследствии Рузвельт даже отказывался с де Голлем встречаться. В то время как в качестве лидера независимой Франции Советский Союз признал еще в 1941-м году.

В боях за освобождение Франции, по мнению российских историков принимали участие 35 тысяч красноармейцев, примкнувших к ним эмигрантов и бывших советских военнопленных, бежавших при отправке на принудительные работы в Германии. 7 500 из них погибли.