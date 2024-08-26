Под Курганом арестован житель, завербованный украинской разведкой

Российские силовики задержали 23-летнего жителя Курганской области, который передавал информацию о местоположении российских войск в зоне спецоперации украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, сейчас мужчина арестован. Отмечается, что его завербовала украинская военная разведка еще в 2023 году. За денежное вознаграждение он собирал и передавал данные о местах дислокации и количестве российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Эти сведения были актуальными и могли нанести ущерб обороноспособности России.

«Курганским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В УФСБ добавили, что злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он полностью признал свою вину.