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Умер бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон

Бывший тренер английской сборной находился на последней стадии рака.
Игнат Далакян 2024-08-26 14:51:44
© Фото: Fabio Frustaci, Keystone Press Agency, Globallookpress

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон. Ему было 76 лет.

Как пишет BBC, сам он в январе 2024 года сообщил, что ему осталось жить максимум год. Эрикссону диагностировали последнюю стадию рака.

Отмечается, что его последним местом работы был шведский клуб «Карлстад», который выступает в третьем шведском дивизионе. Там Эрикссон занимал должность спортивного директора. Однако в 2023 году ему пришлось покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем.

В прошлом Свен-Еран Эрикссон также был главным тренером итальянской «Лацио» и португальской «Бенфики». Помимо этого он возглавлял национальные команды Мексики и Филиппин. Английская сборная под его руководством принимала участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов и в чемпионате Европы - 2004 года.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Англия #Трагедия #тренер #Сборная Англии #Свен-Еран Эрикссон
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