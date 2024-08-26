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Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

По его словам, Путин ни разу не дал себе «сорваться».
Мария Зайцева 2024-08-26 11:49:30
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Умение держать удар является важным качеством президента России Владимира Путина, отличающим его от предшественников и коллег. Об этом заявил ТАСС бывший премьер РФ и глава Ассоциации юристов России генерал-полковник Сергей Степашин.

«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет», - рассказал он.

Степашин сообщил, что рад умению главы государства держать удар.

Он отметил, что Путин ни разу не дал себе «сорваться», несмотря на тяжелые обстоятельства, в которые входит и нападение Украины под Курском, и западные попытки экономически душить Россию, и решение МУС.

#в стране и мире #мнение #Владимир Путин #Сергей Степашин #президент россии
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