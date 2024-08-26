Степашин заявил, что Путин «умеет держать удар»

Умение держать удар является важным качеством президента России Владимира Путина, отличающим его от предшественников и коллег. Об этом заявил ТАСС бывший премьер РФ и глава Ассоциации юристов России генерал-полковник Сергей Степашин.
«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет», - рассказал он.
Степашин сообщил, что рад умению главы государства держать удар.
Он отметил, что Путин ни разу не дал себе «сорваться», несмотря на тяжелые обстоятельства, в которые входит и нападение Украины под Курском, и западные попытки экономически душить Россию, и решение МУС.
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