На Украине заявили о повреждениях инфраструктуры в 15 областях

На Украине зафиксированы повреждения инфраструктуры в 15 областях. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов», - сообщил он в Telegram-канале.

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о «сложной ситуации» в энергосистеме Украины.

Повреждены объекты энергетики во Львовской области, один - в Одесской области, а также критическая инфраструктура в Винницкой области.

На территории всей Украины продолжает действовать воздушная тревога, кроме Одесской области.

Ранее серия взрывов прозвучала в Киеве, Одессе и других городах Украины.