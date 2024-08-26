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На Украине заявили о повреждениях инфраструктуры в 15 областях

На территории всей страны продолжает действовать воздушная тревога, кроме Одесской области.
Мария Зайцева 2024-08-26 11:08:55
© Фото: Типичная Одесса, Telegram

На Украине зафиксированы повреждения инфраструктуры в 15 областях. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов», - сообщил он в Telegram-канале.

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о «сложной ситуации» в энергосистеме Украины.

Повреждены объекты энергетики во Львовской области, один - в Одесской области, а также критическая инфраструктура в Винницкой области.

На территории всей Украины продолжает действовать воздушная тревога, кроме Одесской области.

Ранее серия взрывов прозвучала в Киеве, Одессе и других городах Украины.

#Украина #Денис Шмыгаль #повреждения #энергетическая инфраструктура #Объекты энергетики
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