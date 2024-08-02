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ВС Тайваня сообщили о приближении 17 самолетов и 11 кораблей Китая

Отмечается, что из 17 самолетов НОАК 14 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли зону ПВО на юго-западе острова Тайвань.
Марина Крижановская 2024-08-02 05:44:00
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

У берегов острова Тайвань в течение суток местные вооруженные силы зафиксировали приближение китайских кораблей и летательных аппаратов.

Уточняется о 14 летательных средствах, которые пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Затем они вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Также речь шла об 11 кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями. О произошедшем инциденте сообщило местное министерство национальной обороны.         

«17 самолетов и 11 судов НОАК, действующих вокруг Тайваня, обнаружены до 6 часов утра сегодня (до 01:00 по московскому времени). 14 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Вооруженные силы Китайской Республики следили за ситуацией и задействовали самолеты CAP, корабли ВМС и береговые ракетные системы в ответ на обнаруженную активность», - уточнили в оборонном ведомстве Тайваня.

Вооруженные силы острова периодически регистрируют и реагируют на приближение военной техники армии материкового Китая.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией - с тех пор, как туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (скончавшегося в 1975 году), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР (Китайской Народной Республики).

#Китай #в стране и мире #ноак #Тайвань #Тайваньский пролив #приближение к острову
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