Влетевший в ресторан в центре Москвы водитель рассказал о причинах ДТП

Ночью в центре Москвы произошло ДТП - на 1-й Тверской-Ямской улице таксист, нарушив правила дорожного движения влетел в иномарку, которая двигалась чуть далее по ходу движения, из-за чего ее вынесло в фасад здания и летнюю веранду ресторана. Корреспондент «Звезды» пообщался с пострадавшим водителем, который рассказал подробности случившегося.

«Повернул в меня, меня отбросило. Таксист не соблюдал правила дорожного движения. Могли пострадать люди у ресторана, могли умереть. Сотрудники ГАИ утверждают, что таксист нарушил правила - выехал не в свою полосу, пересек сплошную», - рассказал водитель.

Обошлось без пострадавших, сам участник ДТП заявил, что у него болит голова и шея, но чувствует себя нормально.

Из-за аварии на Тверской-Ямской и Большой Грузинской улице образовались внушительные пробки. Повреждения получил только ресторан - поломаны стулья и столики на улице. От удара у машины выгнуло капот, погнуло колесо и вдавило передний бампер. В автомобиле сработали подушки безопасности.

В Дептрансе в 03.35 заявили, что движение на 1-й Тверской-Ямской улице в районе д. 19 восстановлено.