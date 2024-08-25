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Влетевший в ресторан в центре Москвы водитель рассказал о причинах ДТП

На 1-й Тверской-Ямской улице ночью таксист нарушил правила дорожного движения и врезался в иномарку. После чего она влетела в фасад здания, где находился ресторан.
Ирина Егорова 2024-08-25 07:52:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ночью в центре Москвы произошло ДТП - на 1-й Тверской-Ямской улице таксист, нарушив правила дорожного движения влетел в иномарку, которая двигалась чуть далее по ходу движения, из-за чего ее вынесло в фасад здания и летнюю веранду ресторана. Корреспондент «Звезды» пообщался с пострадавшим водителем, который рассказал подробности случившегося.

«Повернул в меня, меня отбросило. Таксист не соблюдал правила дорожного движения. Могли пострадать люди у ресторана, могли умереть. Сотрудники ГАИ утверждают, что таксист нарушил правила - выехал не в свою полосу, пересек сплошную», - рассказал водитель.

Обошлось без пострадавших, сам участник ДТП заявил, что у него болит голова и шея, но чувствует себя нормально.

Из-за аварии на Тверской-Ямской и Большой Грузинской улице образовались внушительные пробки. Повреждения получил только ресторан - поломаны стулья и столики на улице. От удара у машины выгнуло капот, погнуло колесо и вдавило передний бампер. В автомобиле сработали подушки безопасности.

В Дептрансе в 03.35 заявили, что движение на 1-й Тверской-Ямской улице в районе д. 19 восстановлено.

 

#Москва #авария #ДТП #машина #такси #наш эксклюзив #водитель #ресторан
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