Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Этот праздник с огромным уважением отмечают в тех регионах, где эта отрасль является ключевой, подчеркнул глава государства.

В Кузбассе добывают больше половины всего российского угля, и там этот день стал «вторым Новым годом», отметил Путин. К этой дате подводят итоги работы, устраивают производственные соревнования и ставят профессиональные рекорды.

Президент напомнил о заслугах шахтеров-первопроходцев Донбасса и подчеркнул необходимость возрождать в этом регионе угледобычу, металлургию и другие отрасли.

В России к этому празднику причастны почти 150 тысяч горняков, которые трудятся на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках, сказал Путин. Их исключительно важное дело требует выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу.

«Конечно, мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъемников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров, представителей других шахтерских специальностей», - сказал глава государства.

Отдельно Путин обратился к семьям горняков. Президент отметил, что только с их поддержкой можно заниматься этим тяжелым трудом, который нередко связан с риском.

Всем известен сильный, прямой и упорный шахтерский характер, сказал глава государства. Уголь всегда был, есть и будет нужен. Угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие и будущее нашей страны, подчеркнул Владимир Путин.