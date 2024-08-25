Sun: аэропорт Брюсселя охватил хаос из-за угрозы взрыва

В международном аэропорту Брюсселя объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщает RT со ссылкой на агентство Belga.

Пассажиров вывели из зала вылета и зоны выдачи багажа. Сотрудники правоохранительных органов проводят там проверку.

При этом эвакуированные люди не покинули пределы аэропорта. Их просто переместили в другие помещения здания.

Аэропорт погрузился в хаос после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили серьезную угрозу взрыва, пишет The Sun.

Пассажирам сказали «оставаться там, где вы находитесь» и ждать дальнейших инструкций. Сотрудники службы безопасности были замечены в аэропорту с автоматическим оружием.

Тем временем пассажиры только что приземлившихся самолетов вынуждены оставаться в салонах. Пользователи размещают в соцсетях фото столпотворения в аэропорту.