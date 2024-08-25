МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sun: аэропорт Брюсселя охватил хаос из-за угрозы взрыва

Пользователи размещают в соцсетях фото столпотворения в здании.
Владимир Рубанов 2024-08-25 03:11:09
© Фото: António Buscardini, Х

В международном аэропорту Брюсселя объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщает RT со ссылкой на агентство Belga.

Пассажиров вывели из зала вылета и зоны выдачи багажа. Сотрудники правоохранительных органов проводят там проверку.

При этом эвакуированные люди не покинули пределы аэропорта. Их просто переместили в другие помещения здания.

Аэропорт погрузился в хаос после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили серьезную угрозу взрыва, пишет The Sun.

Пассажирам сказали «оставаться там, где вы находитесь» и ждать дальнейших инструкций. Сотрудники службы безопасности были замечены в аэропорту с автоматическим оружием.

Тем временем пассажиры только что приземлившихся самолетов вынуждены оставаться в салонах. Пользователи размещают в соцсетях фото столпотворения в аэропорту.

#Аэропорт #Бельгия #Брюссель #безопасность #пассажиры #авиасообщение #эвакуация #угроза взрыва
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 