Sun: аэропорт Брюсселя охватил хаос из-за угрозы взрыва

В международном аэропорту Брюсселя объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщает RT со ссылкой на агентство Belga.
Пассажиров вывели из зала вылета и зоны выдачи багажа. Сотрудники правоохранительных органов проводят там проверку.
При этом эвакуированные люди не покинули пределы аэропорта. Их просто переместили в другие помещения здания.
Аэропорт погрузился в хаос после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили серьезную угрозу взрыва, пишет The Sun.
Пассажирам сказали «оставаться там, где вы находитесь» и ждать дальнейших инструкций. Сотрудники службы безопасности были замечены в аэропорту с автоматическим оружием.
Тем временем пассажиры только что приземлившихся самолетов вынуждены оставаться в салонах. Пользователи размещают в соцсетях фото столпотворения в аэропорту.
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