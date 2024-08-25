Ка-52 нанес ракетный удар по группам ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес ракетный удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Летчики выполнили пуск авиационных ракет по разведанным целям. Кадры боевого вылета опубликовало Минобороны России.

После пуска средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Авиационный наводчик доложил, что назначенные цели уничтожены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.