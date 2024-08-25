В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли до 200 человек

От 100 до 200 человек погибли, еще 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Как сообщает радиостанция RFI, нападению подверглась коммуна Барсалаго.

«Среди жертв есть мирные жители, солдаты и "добровольцы за защиту Отечества". Также несколько военных пропали без вести», - передает радиостанция.

Отмечается, что нападавшие завладели оружием и мобильным госпиталем для военных. До наступления боевиков местные жители рыли траншеи для военных, чтобы попытаться замедлить продвижение террористов. За этой работой радикалы их и застали, открыв беспорядочный огонь.

Напомним, атаки джихадистов в Буркина-Фасо продолжаются с 2015-го года. На борьбу с ними брошены военные и добровольцы.