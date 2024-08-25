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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли до 200 человек

В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо многие военные были убиты или пропали без вести.
Ян Брацкий 2024-08-25 17:24:44
© Фото: Remi Zoeringre, Xinhua, Globallookpress

От 100 до 200 человек погибли, еще 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Как сообщает радиостанция RFI, нападению подверглась коммуна Барсалаго.

«Среди жертв есть мирные жители, солдаты и "добровольцы за защиту Отечества". Также несколько военных пропали без вести», - передает радиостанция.

Отмечается, что нападавшие завладели оружием и мобильным госпиталем для военных. До наступления боевиков местные жители рыли траншеи для военных, чтобы попытаться замедлить продвижение террористов. За этой работой радикалы их и застали, открыв беспорядочный огонь.

Напомним, атаки джихадистов в Буркина-Фасо продолжаются с 2015-го года. На борьбу с ними брошены военные и добровольцы.  

#в стране и мире #боевики #буркина-фасо #Барсалаго
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