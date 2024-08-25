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Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга

Олег Иванович всю свою трудовую жизнь посвятил работе в коломенском КБ машиностроения.
Сергей Лебедев 2024-08-25 14:17:17
© Фото: Конструкторское бюро машиностроения

На 92-м году жизни скончался главный конструктор российского ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Об этом сегодня сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Олег Иванович родился 4 апреля 1933 года. Всю свою трудовую жизнь он посвятил работе в коломенском КБ машиностроения.

Первым проектом, над которым трудился Олег Мамалыга, стал противотанковый управляемый реактивный снаряд «Шмель». Основным вкладом конструктора в укрепление обороноспособности страны можно считать создание высокоточных тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, таких как «Точка», «Ока», «Ока-У» и «Искандер-М».

Олег Иванович была лауреатом Государственной премии и премии Правительства России, кавалером орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

#в стране и мире #Искандер-М #разработчик #умер #Олег Мамалыга
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